快訊／面對新支付科技！5大隱憂、4大挑戰 央行總裁楊金龍談「穩定幣」

財經中心／師瑞德報導

央行總裁楊金龍出席財金年會，強調數位支付創新應建立在央行貨幣的信任基礎上，確保金融體系穩定。他表示，央行將推動雙體系並行策略，強化RTGS、推動CBDC與數位金流平台，並審慎因應穩定幣等新興支付工具的風險與監理挑戰。（圖／記者師瑞德攝影）

中央銀行總裁楊金龍於12月4日出席財金公司舉辦的「114年度金融資訊系統年會」，並以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」為題發表專題演講。他強調，數位支付創新應建立在「信任、穩定與主權」三大原則之上，央行貨幣應持續扮演金融體系穩定的定錨角色。面對代幣化、穩定幣與CBDC發展，央行將採「雙體系並行」策略，持續推動公私協力、穩健創新。

支付創新需穩定信任制度

楊金龍表示，央行貨幣不僅具備交易媒介、儲存價值與記帳單位的基本功能，更具有「貨幣單一性」、「彈性」與「完整性」等三大制度支柱。他指出，在現今支付創新浪潮中，這三項基礎是維持整體金融體系信任的根本。央行貨幣能提供穩定價值、沒有信用風險，且可支援清算、轉帳與消費，是現代支付系統不可或缺的基石。

廣告 廣告

此外，支付創新必須建構在可信任的制度設計上，如法定準備金、存款保險、央行清算機制與作為最後貸款者的角色，都是雙層貨幣體系中重要的一環。

央行與財金公司共建普惠金融基礎

楊金龍指出，台灣從2004年建置即時總額清算系統（RTGS），並陸續串聯票券、股市與財金公司等結算系統，如今已形成多元、即時、全年無休的支付網絡。這套系統2024年清算金額高達新臺幣582兆元，相當於GDP的23倍。

他強調，這樣的基礎建設是台灣普惠金融推進的重要里程碑，包括使用電子支付人口比率達81.6%、20歲以上人口金融帳戶擁有率達93.3%，均高於全球平均。

建立共用平台與提升外幣結算效率

因應市場上多元QR Code格式造成的支付不便，楊金龍指出，財金公司自2021年推動「TWQR」共通支付標準，成功整合金融與電子支付機構，並促進交易量逐年成長，有效提升大眾支付便利性。

此外，他也提到，為提升外幣支付效率，央行已與清算銀行共建外幣結算平台，支援5種外幣（美元、歐元、日圓、人民幣與澳幣）清算，減少境外清算成本與時間差。該平台已導入國際標準ISO 20022，有72家參與機構，有助國內系統與國際接軌。

數位金流平台初步應用客家幣與普發現金

楊金龍說明，零售型CBDC試驗已於2022年完成，並以此平台建置「數位金流平台」，現已用於客委會發放「客家幣」及2025年普發現金1萬元計畫。該平台測試期間能支撐20萬人同時登記，顯示系統效能與穩定性俱佳。

未來央行將視國內支付需求與政策方向，逐步導入零售型CBDC，並持續觀察批發型CBDC應用於金融機構間清算與資產代幣化交割（如公司債、交割代幣）等技術可行性。

代幣化金融體系須納入央行貨幣

楊金龍指出，全球資產代幣化浪潮下，央行將持續推動建立具信任與效率的「代幣化金融基礎設施」。目前已協同財金公司、集保與商業銀行建置「代幣化金流試驗平台」，以批發型CBDC進行公司債代幣與交割代幣DVP交割，驗證CBDC作為清算資產的技術可行性。

穩定幣非最佳支付選項

面對穩定幣興起，楊金龍強調，央行貨幣仍是維持金融穩定的核心。他指出，穩定幣價格可能偏離面值、無法自我調節供給，且匿名流通易成詐欺與洗錢工具，難符合「貨幣單一性、彈性、完整性」等標準。

目前國際監管趨勢日漸嚴格，如美國GENIUS法案、歐盟MiCA專法，台灣也正由金管會研擬「虛擬資產服務法」，將穩定幣納入監管。對此，央行將持續關注其對貨幣政策、銀行存款與外匯流動的潛在影響。

支付工具已足，後續視虛擬資產應用推動

楊金龍指出，台灣支付工具已多元便利，如金融卡、信用卡、電子支付等，已足以應對日常消費需求。穩定幣需提前儲值（Pay Before），與金融卡（Pay Now）與信用卡（Pay After）模式不同，目前市場對新台幣穩定幣的實際需求仍有待觀察。

他表示，未來穩定幣發展空間將取決於新台幣計價虛擬資產與RWA代幣的普及與應用程度，相關法規也將與金管會及其他部會持續協商研擬，確保整體體系穩健發展。

楊金龍：公私協力打造數位金融藍圖

最後，楊金龍總裁總結指出，支付創新與貨幣制度必須並行不悖。未來，央行將持續推動以公私協力的雙層體系為核心架構，由央行提供信任基礎與清算資產，商業銀行與民間機構則負責創新與服務，攜手打造具安全、韌性與普及性的數位金融環境。

他強調，央行將持續與金管會、財金公司與國際組織密切合作，確保我國支付系統與全球接軌，並因應數位轉型趨勢，共築未來金融藍圖。



五大隱憂（重點圍繞穩定幣與新興支付工具）



1. 穩定幣價格可能偏離面值，難以確保貨幣單一性

穩定幣雖稱「穩定」，但在次級市場價格仍可能因發行人資產、信用風險等因素產生溢價或折價，難以確保穩定性與等值兌換。

2. 缺乏彈性供給能力，無法有效回應市場需求

穩定幣發行採100%準備金機制，無法像央行貨幣可依經濟需求彈性供給資金，限制其作為貨幣的宏觀調控功能。

3. 匿名交易易成詐欺與洗錢工具，誠信不足

現行穩定幣多不記名、無實名制，容易被用於非法交易、資金外逃或逃避監管，形成洗錢與資恐等風險漏洞。

4. 可能造成銀行存款流失，衝擊金融中介功能

若穩定幣提供利息或收益，可能吸引存款轉移，削弱銀行放款能力，衝擊整體金融穩定與信貸傳導機制。

5. 跨境支付涉及外匯控管與政策影響風險

在美元穩定幣國際流通下，可能對國內外匯統計、外匯管理及貨幣主權產生長遠影響，必須審慎評估。

四大挑戰（針對央行推動創新與數位基礎建設）



1. 數位創新與信任制度如何並行發展

在代幣化與私部門創新崛起下，如何確保「央行作為信任定錨」的角色不被削弱，是政策設計關鍵。

2. 新興技術落地應用仍處試驗階段，推動需審慎漸進

零售型與批發型CBDC雖已進行試驗，但距離大規模導入仍需觀察需求、驗證技術與評估實務影響。

3. 法規更新與跨部會協調需更緊密

如穩定幣監理、虛擬資產法規、外匯申報、消費者保護等，涉及多機關協同，挑戰政策整合與法規滾動調整能力。

4. 確保公私協力機制下的責任分工與資安韌性

雙層體系仰賴央行、商業銀行、電子支付業者等多方合作，如何兼顧創新與資安、防詐，亦為關鍵挑戰。

央行總裁楊金龍出席財金年會，強調數位支付創新應建立在央行貨幣的信任基礎上，確保金融體系穩定。他表示，央行將推動雙體系並行策略，強化RTGS、推動CBDC與數位金流平台，並審慎因應穩定幣等新興支付工具的風險與監理挑戰。（圖／記者師瑞德攝影）

更多三立新聞網報導

錯過捶心肝！高雄關「充公貨」大拍賣 牛仔褲、電熱水器、電動車通通有

大家都是善心的台灣超人！千萬獎金＋萬份禮物 國泰雙公益計畫齊發

富貴要人幫！富邦證券超狂平台上線 「富投學苑」輕鬆玩學賺錢術

漲太兇！AI含金量破6成 「一網打盡」8大巨頭的美股ETF

