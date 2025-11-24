快訊／韓國重大車禍！貨車「直直撞進人群」釀10餘傷、2人無心跳

國際中心／倪譽瑋報導

韓國發生重大車禍！稍早當地媒體報導，今（24）日下午濟州島有輛廂型車直直往遊客衝去，初估造成十餘人受傷，其中有2人失去無心跳、生命跡象，2人受重傷，消防局正在進行緊急救援行動。

據外媒《朝鮮日報》（The Chosun Daily）報導，濟州消防安全總部24日發布消息，在濟州市牛島面延坪里千津港附近，下午2點53分左右，一輛由60多歲的男子駕駛的小型貨車，直直往遊客密集處撞去。

人群被車撞上，一共造成12人受傷，其中有2人無心跳、2人重傷、8人輕傷。消防局正在進行緊急救援行動，醫療人員也對傷重者進行心肺復甦術，並計劃使用醫療直升機和其他交通工具，將重傷患者送醫。60多歲男子為何撞人？肇事原因警方仍在調查中。

更多三立新聞網報導

最美咖啡廳營業4年「3分店連關」 創始店12月就要沒了

黃狗啃斷保險桿引怒！一票見「背後真相」齊喊：大快人心

12歲童喝雞湯出事！體重「飆破75公斤」險痛風

98％父親「驗出小孩非親生」！這國綠帽連爆 官員籲別再驗了

