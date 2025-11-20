快訊／韓流明星夫妻+1 金宇彬、申敏兒親自報喜！12/20低調辦婚禮

金宇彬（左圖）與申敏兒相戀多年，將修成正果。翻攝IG@__kimwoobin、翻攝IG@illusomina

恭喜！又一對韓流明星夫妻誕生！愛情長跑多年的金宇彬、申敏兒今（20日）透過經紀公司報喜，宣布12月20日將在首爾低調完婚。

兩人今透過經紀公司發布婚訊，聲明中提及兩人將在12月20日在首爾低調舉行婚禮，婚禮僅預計邀請雙方家人與親友，採非公開的形式低調舉行。經紀公司也呼籲外界，「希望大家能給這對做出人生重要決定的新人送上溫暖的祝福。」並強調，「兩人今後也將以演員身份更加努力，以作品回應大家的支持。」

愛情長跑10年修成正果

金宇彬（左）與申敏兒10年前一同代言服飾廣告，相識相戀。翻攝Giordano

廣告 廣告

回顧兩人戀情，申敏兒與金宇彬在2015年因共同拍攝服飾廣告結緣，進而相戀的他們，同年7月大方認愛，這段戀情一路走過 10 年，終於步向結婚殿堂。

金宇彬超暖！親筆信報告婚訊

金宇彬寫下親筆信向粉絲報告婚訊。翻攝金宇彬粉絲俱樂部

金宇彬今也在官方粉絲俱樂部上傳親筆信，向粉絲們宣布婚訊，他寫道，「總是給予不足的我滿滿支持與愛的 Wooribin（粉絲名），我想第一時間把這個消息告訴大家，所以寫下這封信。」接著表示，「是的，我要結婚了。和長久以來一直陪伴在我身邊的那個人，一起組成家庭，往後共同前行。」希望第一時間收到粉絲的溫暖祝福。



回到原文

更多鏡報報導

金宇彬、申敏兒婚禮倒數1個月！選新羅飯店完婚 豪奢場佈費用上看2億元

撒糖瞬間瘋傳！8年女友李先彬自帶「望遠鏡」緊盯 李光洙頒獎害羞了

青龍獎完整名單／新科影后孫藝真不只旺夫！ 《徵人啟弒》連奪6獎成大贏家