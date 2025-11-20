快訊／韓流明星夫妻+1 金宇彬、申敏兒親自報喜！12/20低調辦婚禮
恭喜！又一對韓流明星夫妻誕生！愛情長跑多年的金宇彬、申敏兒今（20日）透過經紀公司報喜，宣布12月20日將在首爾低調完婚。
兩人今透過經紀公司發布婚訊，聲明中提及兩人將在12月20日在首爾低調舉行婚禮，婚禮僅預計邀請雙方家人與親友，採非公開的形式低調舉行。經紀公司也呼籲外界，「希望大家能給這對做出人生重要決定的新人送上溫暖的祝福。」並強調，「兩人今後也將以演員身份更加努力，以作品回應大家的支持。」
愛情長跑10年修成正果
回顧兩人戀情，申敏兒與金宇彬在2015年因共同拍攝服飾廣告結緣，進而相戀的他們，同年7月大方認愛，這段戀情一路走過 10 年，終於步向結婚殿堂。
金宇彬超暖！親筆信報告婚訊
金宇彬今也在官方粉絲俱樂部上傳親筆信，向粉絲們宣布婚訊，他寫道，「總是給予不足的我滿滿支持與愛的 Wooribin（粉絲名），我想第一時間把這個消息告訴大家，所以寫下這封信。」接著表示，「是的，我要結婚了。和長久以來一直陪伴在我身邊的那個人，一起組成家庭，往後共同前行。」希望第一時間收到粉絲的溫暖祝福。
