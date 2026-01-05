快訊／韓「國民演員」安聖基搶救6天不治 享壽74歲
韓國「國民演員」安聖基於今（5）日上午9時左右，於首爾龍山區順天鄉大學醫院加護病房接受治療期間，在家人陪伴下安詳辭世，享壽74歲。根據《韓聯社》報導，安聖基自2019年起便與血癌做抗爭，怎料竟在2025年12月30日因不慎進食，造成食物卡喉倒地，送醫後一直昏迷，在加護病房搶救6天後，仍不幸離世。
從5歲開始的從影生涯
安聖基出生於1952年1月1日，在1957年時，他以年僅5歲之齡，參演金基永導演的電影《黃昏列車》，並以童星身分踏入影壇。1959年，他憑藉描寫戰後流浪少年的作品《10代的反抗》榮獲美國舊金山影展少年特別演技獎，創下韓國演員首次在海外電影節獲獎的紀錄。
成年後，他一度因學業與人生規劃暫別影壇，直到1977年以《士兵與小姐們》復出，並在1980年主演《風起的好日子》獲得大鐘獎新人獎，正式迎來演藝生涯轉折點。1980年代，他主演《曼陀羅》、《貧民巷居民》、《七秀與萬秀》等經典劇作，展現多面角色，成為當時影壇焦點。
1990年代至2000年代，他主演《美麗的日子》、《特警冤家》、《太白山脈》、《武士》、《實尾島風雲》、《廣播明星》等作品，橫跨劇情片、動作片與喜劇，累積廣大觀眾群。即便2010年代作品角色減少，他仍以《殘酷舞台》、《韓山島海戰》等作品展現成熟演技，持續影響新世代觀眾。
安聖基曾囊括青龍電影獎、百想藝術大賞與大鐘獎最佳男主角，累計得獎數十次，並於2013年獲頒銀冠文化勳章，2023年因長期擔任UNICEF親善大使與國際公益貢獻，獲第4屆4・19民主和平獎，成就影壇與社會雙重里程碑。
社會活動與影響力
安聖基曾任韓國電影演員協會理事長、電影產業保護組織共同委員長，並擔任UNICEF韓國委員會親善大使及新英均藝術文化財團理事長，積極參與社會公益。1983年至2021年，他也以親和有力的形象，成為東西食品咖啡品牌長壽代言人。
身體狀況與喪禮安排
安聖基自2019年起，便積極與血癌做抗爭，雖然曾於2020年宣布痊癒，但後續複查仍發現癌症復發，並於同年10月住院治療，引發外界對其健康狀況的關注。2022年，他在媒體訪談中首次公開抗癌經歷，到了2023年，安聖基向《韓聯社》表示「我的健康狀況已大幅改善」，並承諾將以新電影回歸，同年他與朴重勳、崔岷植共同出席第27屆富川國際奇幻電影節開幕式，贏得滿堂掌聲。
怎料卻於12月30日，安聖基在家時，因不慎進食，導致食物卡在喉嚨，此後一直昏迷不醒，經搶救6天後仍不幸離世。安聖基的靈堂設在首爾聖母醫院31號殯儀室。葬禮將由新英均藝術文化基金會與韓國電影演員協會共同主辦，演員李政宰、鄭雨盛等知名演員將擔任扶靈者。告別式預定於1月9日早上6時舉行。
【更多東森娛樂報導】
蘇格蘭設計師潘霍格過世 反叛風格征服女神卡卡
娛樂圈震撼彈！《霍元甲》原田真人辭世！享壽76歲
曹西平猝逝！昔上節目「必備哨子」原因曝光有洋蔥
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 254
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 64
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 11
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 420
WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了
WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 10
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 8
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 73
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 79
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 5
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 2
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 188
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 176
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 13 小時前 ・ 76
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 177
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 9
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12