快訊／韓「國民演員」安聖基搶救6天不治 享壽74歲

韓國「國民演員」安聖基於今（5）日上午9時左右驚傳離世，享壽74歲。





韓國「國民演員」安聖基於今（5）日上午9時左右，於首爾龍山區順天鄉大學醫院加護病房接受治療期間，在家人陪伴下安詳辭世，享壽74歲。根據《韓聯社》報導，安聖基自2019年起便與血癌做抗爭，怎料竟在2025年12月30日因不慎進食，造成食物卡喉倒地，送醫後一直昏迷，在加護病房搶救6天後，仍不幸離世。

從5歲開始的從影生涯

安聖基出生於1952年1月1日，在1957年時，他以年僅5歲之齡，參演金基永導演的電影《黃昏列車》，並以童星身分踏入影壇。1959年，他憑藉描寫戰後流浪少年的作品《10代的反抗》榮獲美國舊金山影展少年特別演技獎，創下韓國演員首次在海外電影節獲獎的紀錄。

成年後，他一度因學業與人生規劃暫別影壇，直到1977年以《士兵與小姐們》復出，並在1980年主演《風起的好日子》獲得大鐘獎新人獎，正式迎來演藝生涯轉折點。1980年代，他主演《曼陀羅》、《貧民巷居民》、《七秀與萬秀》等經典劇作，展現多面角色，成為當時影壇焦點。

1990年代至2000年代，他主演《美麗的日子》、《特警冤家》、《太白山脈》、《武士》、《實尾島風雲》、《廣播明星》等作品，橫跨劇情片、動作片與喜劇，累積廣大觀眾群。即便2010年代作品角色減少，他仍以《殘酷舞台》、《韓山島海戰》等作品展現成熟演技，持續影響新世代觀眾。

安聖基曾囊括青龍電影獎、百想藝術大賞與大鐘獎最佳男主角，累計得獎數十次，並於2013年獲頒銀冠文化勳章，2023年因長期擔任UNICEF親善大使與國際公益貢獻，獲第4屆4・19民主和平獎，成就影壇與社會雙重里程碑。

社會活動與影響力

安聖基曾任韓國電影演員協會理事長、電影產業保護組織共同委員長，並擔任UNICEF韓國委員會親善大使及新英均藝術文化財團理事長，積極參與社會公益。1983年至2021年，他也以親和有力的形象，成為東西食品咖啡品牌長壽代言人。

身體狀況與喪禮安排

安聖基自2019年起，便積極與血癌做抗爭，雖然曾於2020年宣布痊癒，但後續複查仍發現癌症復發，並於同年10月住院治療，引發外界對其健康狀況的關注。2022年，他在媒體訪談中首次公開抗癌經歷，到了2023年，安聖基向《韓聯社》表示「我的健康狀況已大幅改善」，並承諾將以新電影回歸，同年他與朴重勳、崔岷植共同出席第27屆富川國際奇幻電影節開幕式，贏得滿堂掌聲。

怎料卻於12月30日，安聖基在家時，因不慎進食，導致食物卡在喉嚨，此後一直昏迷不醒，經搶救6天後仍不幸離世。安聖基的靈堂設在首爾聖母醫院31號殯儀室。葬禮將由新英均藝術文化基金會與韓國電影演員協會共同主辦，演員李政宰、鄭雨盛等知名演員將擔任扶靈者。告別式預定於1月9日早上6時舉行。

