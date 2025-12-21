快訊／預告板南線屠殺！中科作業員「自稱張文共犯」裁定羈押禁見

記者簡榮良／台北報導

模仿犯抓不完，已經不曉得寫到第幾個玩笑開大被羈押！1219 北捷隨機殺人釀4死11傷，在全台還沒走出傷痛時，有人傷口上灑鹽。一名任職於中部科學園區的張姓男作業員，涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」 。台中地檢署於今（21）日拘提張男到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向法院聲押，法官裁定羈押禁見。

廣告 廣告

中科作業員自稱「張文共犯」預告板南線屠殺，遭法院羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

檢方指出 20 日上午 7 時許，社群軟體 Threads 上，一名暱稱為「rleioutalf710902」的網友留言聲稱，原計畫是在板南線站內，於下午5點至7點的下班尖峰時段，發動長達兩小時的大規模隨機殺人事件 。文中更具體描述，若將煙霧彈施放於板南線的密閉空間中，死傷～哇噻～，最後甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」 。

由於內容精確對應 19 日當晚中山站外的煙霧彈攻擊，不少網友擔憂仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後，迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於 21 日上午前往其位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣其手機進行數位鑑識 。

一名暱稱為「rleioutalf710902」的網友竟是現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子。（圖／翻攝畫面）

被告張男涉犯刑法第 151 條之恐嚇公眾罪及第 305 條之恐嚇危害安全等罪嫌，且犯罪嫌疑極為重大 。檢方考量被告有逃亡、勾串共犯以及反覆實行恐嚇犯罪之可能性，為避免社會危害進一步擴大，向台中地方法院聲請羈押禁見 。稍早法院裁定羈押禁見。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

生前「人臉辨識計畫」曝！四叉貓肉搜論文…驚見張文自拍照當範例

模仿張文…捷運出口怒吼「我有槍」釀1警傷！裁定羈押

保全等紅燈…遭割喉亡！生前求傳話「愛爸媽」 姊獻花留字：希望替你擋

喊高鐵833車次會爆炸！女旅客謊報：「我自己算的」 被逮捕送辦

