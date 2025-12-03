快訊／預期營收達66億！美股開盤「這檔科技股」漲破8％

財經中心／倪譽瑋報導

微晶片科技預期，2028年公司營收將達到66億美元。（圖／翻攝自Microchip官網）

先前比特幣跳水，讓美股受到衝擊，如今比特幣強勢反彈讓上個交易日美股收高，本次交易日大盤走勢可再留意。此外，今（3）日ADP就業報告掀牌，11月就業市場惡化；另外，微晶片科技（Microchip Technology）提高12月銷售預測，也對未來提出較佳展望，屬科技股中較重大消息之一。今日美股開盤，微晶片科技（MCHP）漲超過8%

今日有「小非農」之稱的ADP就業報告出爐，11月民間企業就業人數減少3.2萬人，小型企業減幅尤其嚴重，創下自2023年以來紀錄，顯示就業市場有惡化跡象；而這也是聯準會（Fed）利率決策前，最後一份能參考的就業數據。

微晶片科技提高對2025年12月季度的銷售預測，點出工業和汽車需求復甦，更喊話到2028年公司營收將達到66億美元、盈餘14億美元。不過，工廠利用率不足、高庫存問題的風險仍在，可能繼續影響利潤和整體表現。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲48.43點或0.10%、標普500指數下跌3.55 點或0.05%、那斯達克綜合指數下跌96.84點或0.41%、費城半導體指數下跌11.44點或0.16%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌1.54美元或0.85%；指標美股蘋果（AAPL）上漲2.07美元或0.72%。另外，微晶片科技（MCHP）上漲4.64美元或8.18%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主。

