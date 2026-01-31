快訊》頑童驚喜宣布加場高雄巨蛋連唱4場！時間點曝光全嗨翻

「頑童MJ116」1月31日、2月1日首度於台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會。（本色音樂提供）

嘻哈天團「頑童MJ116」1月31日、2月1日首度於台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，共吸引5萬名粉絲到場支持。他們在演唱會最後驚喜宣布於6月在高雄巨蛋連唱4場，瘦子興奮大喊「高雄見」，全場嗨翻。

頑童去年在台北小巨蛋連唱7場，一票難求，這回成為第一組唱進臺中洲際棒球場嘻哈團體，意義非凡，他們今晚在尾聲驚喜宣布加開4場高雄巨蛋演唱會，瞬間引爆全場歡呼，將於6月6、7日及6月13至14日連2週末登上高雄巨蛋開唱，大展超高人氣。

寵粉的頑童特地打造台中華麗舞台，規模是台北小巨蛋的3倍大，呈現鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓全場觀眾依然能近距離感受頑童魅力，瘦子在演唱會過程中，頻頻關心台下歌迷，「大家都還好嗎？我們會盡量走出來一點，希望可以看到大家。」

