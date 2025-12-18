快訊／領錢最後衝刺！普發現金已逾2千萬人領 財部爆這類人快去刷存簿

財經中心／李宜樺報導

全民期盼的「一萬元普發現金」你領到了嗎？財政部最新數據揭曉，截至114年12月17日止，全台已有超過2,081萬人順利拿到這筆紅包，領取率衝破88%。不過，財政部卻在此時發出緊急提醒，雖然作業順利，但仍有部分民眾因「登記失敗」或「身分不符」等原因，遲遲等不到錢入帳，呼籲民眾趕快去刷存簿，別讓萬元現金飛了！

兩千萬人領完一萬 登記入帳最夯

根據財政部統計，這波普發現金潮中，有高達41.56%的民眾、約864萬人選擇「登記入帳」，是最多人的領取首選；其次則是「ATM領現」，吸引了514萬人直接跑超商領現金，佔比約24.72%。其餘包括直接入帳、郵局領現等管道也都運作順暢。財政部表示，這筆萬元現金是政府挺全民的重要政策，預計整體發放作業將持續進行。

入帳失敗領不到錢 財部曝真相

明明登記了，卻等不到錢？財政部特別提醒採「登記入帳」的民眾，一定要去刷存摺或看網銀，確認錢有沒有進去。官方透露，部分民眾因資料輸入錯誤，或是近期剛換領居留證，導致居留證號與健保卡號對不起來，系統檢核失敗就會導致領取失敗。如果你發現自己「登記失敗」或「入帳失敗」，千萬不要慌，趕快上普發現金官網重新登記，或直接改衝ATM、郵局領現。

這類人沒直接入帳 請自行申領

原本以為能「躺著領」的直接入帳族群也有例外！財政部補充，雖然領有勞保年金、老農津貼等對象已在11月12日領到錢，但若是114年10月才剛開始領取津貼的新對象，相關部會來不及將資料匯入平台，因此這類民眾並「未納入」直接入帳名單。財政部急喊話：這類新資格民眾別傻等，請自行上官網登記或去ATM領現！

十三個假網站被破 防詐專案組監控

領錢也要防騙！為防範假冒「普發現金一萬元」的釣魚網站，財政部、數發部與財金公司已組成獵詐小組，24小時死守網路監控。截至目前為止，已成功封殺13個相似度極高的偽冒網站。財政部再次嚴正呼籲：政府絕對不會發簡訊或電子郵件通知你領錢，更不會打電話要求去ATM轉帳。如果遇到任何領取問題，請務必撥打1988專線或上官網確認，確保這萬元大紅包能安全落袋。

