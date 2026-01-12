快訊／頭份驚傳槍擊！槍手尾隨攔休旅車連開2槍棄車逃 1人中彈送醫

記者潘靚緯／苗栗報導

苗栗縣頭份市下公園，今(12)日清晨驚傳槍響。一名駕駛黑色休旅車的男子，行經中正路下公園前，遭另一輛黑色轎車尾隨攔截，槍手下車後朝休旅車的擋風玻璃及副駕駛座車窗玻璃連續射擊，至少2槍，擊中休旅車駕駛後，立即棄車逃逸。中槍的駕駛由路人報警前往附近的醫院急救，警方目前正緊急循線追緝槍手。

槍手攔截休旅車後連開2槍，眼見駕駛中彈，隨即棄車逃逸。(圖／民眾提供)

警方指出，槍擊地點鄰近頭份市中正路、中山路早市，雖然今日週一休市，但仍有許多市民路過，連續槍擊聲響驚動附近民眾，轄區頭份警分局獲報立即趕往現場封鎖進一步採證，將釐清中槍者身分、全力追緝槍手行蹤。

