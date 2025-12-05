快訊／頭獎又槓！差一碼就財富自由 3幸運兒「爽領128萬」貳獎.
財經中心／師瑞德報導
本期（114000111期）大樂透於今（5）日晚間開獎，開出號碼為：24、41、23、47、15、08，特別號為02。不過，本期頭獎再度摃龜，無人對中六個號碼，頭獎獎金將持續累積至下期。
雖然頭獎未開出，但本期貳獎（對中任五碼加特別號）則開出3注，中獎者每人可抱回1,286,173元，可望為中獎彩迷帶來年底一筆意外之財。
中獎彩券分別由以下三間彩券行售出：
滿天鑫彩券行：臺中市太平區樹孝路463號1樓
億程億彩券行：臺中市西屯區長安路二段132之1號1樓
立佳彩券行：臺北市中山區德惠街34之3號
根據台彩公告，本期兌獎期限至115年3月9日止，提醒所有中獎者儘早核對並領獎，以免錯失機會。隨著頭獎累積獎金不斷增加，下期大樂透勢必吸引更多民眾投入買氣，下一期開獎時間將於12月10日（週二）舉行。
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
