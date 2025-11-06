快訊／頭獎2億！威力彩最新獎號出爐 中了秒辭職

威力彩最新獎號於今（6）日晚間開出。（示意圖／東森新聞）





威力彩最新獎號於今（6）日晚間開出，第114000089第一區中獎號碼由小到大為11、18、20、25、29、37，第二區中獎號碼為08號。實際中獎獎號以台彩公布為準。

根據台彩規則，威力彩選號分為兩區，必須從第1個選號區中的01~38的號碼中任選6個號碼，並從第2個選號區中的01~08的號碼中任選1個號碼進行投注，這「6＋1」一個號碼即為投注號碼。

台彩表示，開獎時開獎單位將從第1區01~38的號碼中隨機開出6個號碼，再從第2區01~08的號碼中隨機開出1個號碼，組合起來即為該期威力彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。第1區的選號中如果對中當期第1區開出之任一個獎號，而第2區亦對中當期第2區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金。

