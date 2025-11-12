快訊／風雨最新預測！9縣市達停班課標準

中央氣象署發布最新鳳凰颱風風雨預測。（圖／中央氣象署）





鳳凰颱風直撲台灣，中央氣象署今（12）日19時發布最新風雨預測，總計有9縣市達到停班停課標準。氣象署提醒，各縣市地區是否停班停課，仍要由各地方政府決定。

依據氣象署發布的24小時風力預測，共計有台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、恆春半島、連江縣、澎湖縣達到停班停課標準；另外，24小時雨量預測暫無縣市達標。

鳳凰颱風最新24小時風力預測圖。（圖／中央氣象署）

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米，山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。不過實際停班課消息仍由各縣市政府宣布。

