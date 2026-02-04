快訊／颱風「西望洋」生成了！最新路徑、對台影響曝光

生活中心／彭淇昀報導

颱風西望洋生成了。（圖／翻攝自日本氣象廳）

新颱風生成了！日本氣象廳最新預測，熱帶性低氣壓TD02以增強，並發展為今年第2號颱風「西望洋」（PENHA）於今（4）日晚間9時生成。

中央氣象署預測路徑指出，「西望洋」颱風未來朝西往菲律賓南部移動，對台灣無直接影響。

至於未來幾天天氣，中央氣象署指出，明（5）日各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。

週五（6日）鋒面接近，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、東北部地區及中南部山區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。

週五晚起至週六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

8日至9日清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，9日白天起強烈大陸冷氣團或寒流稍減弱，各地仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，8日西半部山區亦有零星短暫雨。

