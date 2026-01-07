快訊／飛官辛柏毅夜航墜海失聯14小時 澎湖母搭軍機急赴花蓮盼兒歸

社會中心／陳佳鈴報導

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16AM單座戰機，昨(6日)晚間在執行例行夜航任務時，於起飛72分鐘後雷達訊號因不明原因發生異常。現年29歲的上尉飛官辛柏毅疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬處跳傘求生，隨後消失於雷達幕中。空軍隨即成立應變中心展開海空搜救，至今已逾14小時，仍未傳回獲救消息。他的母親住在澎湖，軍方於第一時間通知家屬，稍早辛母在軍方人員的攙扶下神情哀戚地上車，一行人已從澎湖出發，預計於上午搭乘軍機直抵花蓮空軍基地。

根據空軍資料顯示，辛柏毅上尉為澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，其中F-16V機種時數佔371小時，是一名經驗尚豐的年輕優秀飛官。失事當晚6時17分，辛柏毅駕機升空執行訓練，卻在7時29分傳出意外。據了解，失事戰機的機身鐘點為3894小時，發動機總時間則為5447小時，軍方正針對機務狀況與環境因素進行通盤調查。

令人鼻酸的是，辛柏毅與同為軍職的妻子才剛在去年5月20日甜蜜完婚。兩人事發前兩天才結束冰島蜜月行程返台，辛柏毅回花蓮歸建不到48小時，即在執行任務時失聯。聽聞噩耗，妻子在基地內哭到雙眼紅腫，令旁人聞之垂淚。軍方於第一時間通知家屬，稍早辛母在軍方人員的攙扶下神情哀戚地上車，一行人已從澎湖出發，預計於今（7）日上午搭乘軍機直抵花蓮空軍基地。

目前國防部已增派S-70C、C-130及海巡署艦艇，擴大於失事海域搜救。隨著黃金救援時間一分一秒流逝，全台國人正集氣祈禱，期盼這位新婚不久的英雄能平安歸來，與焦急的家人重逢。

