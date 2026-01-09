快訊／館長被起訴後首發聲：果然三位一體

館長遭起訴。（資料照／記者游承霖攝影）





「館長」陳之漢去年10月間，在YouTube 直播中多次發表武統、斬首等言論，將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，衍伸成「把賴清德狗頭斬下來」引發觸法爭議，新北地檢署今天（9日）偵查終結，認定他的言論已非言論自由保護的範疇，因此依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪起訴。館長遭到起訴後，下午在臉書首度發聲，將自己的遭到起訴，歸咎於所謂的「三位一體」。

檢警調查，「館長」陳之漢去年10月5日晚間9時許，在住處透過YouTube，在他所屬的頻道「館長惡名昭彰」頻道，以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年」為標題直播。

廣告 廣告

「館長」明知將有大量支持者及反對者觀看，言論將直接或間接傳遞到全國人民、總統周知，卻仍先發表「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」、「我日也思夜也思啊」等語，刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對臺斬首行動」，衍伸為將總統賴清德首級砍下，以此惡害傳達給社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全。

檢警認為，「館長」將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將總統賴清德頭顱砍下的具體犯罪行為，顯已逸脫「中共計畫對臺武統」、「斬首行動」等一般社會大眾所認知範圍，且又明確表達「把賴清德的狗頭斬下來」，言論已逾越社會相當性，難認仍受言論自由保護，因此依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪起訴。

館長遭到起訴後，9日下午在臉書發文表示，「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。

更多東森新聞報導

找到了！落海男成冰冷遺體 身分曝光是「港都傳奇」

漁民巡視漁網卻失聯！弟急出門找人 已陳屍消波塊

城隍廟遭破壞！黑令旗、龍頭杖全被毀 民俗專家示警了

