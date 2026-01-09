快訊／館長遭起訴！ 直播嗆「斬首賴清德」出事了

館長陳之漢在直播嗆「斬首賴清德」，今遭起訴。（翻攝館長直播YT）

「館長」陳之漢，因去年在 YouTube 直播中，多次發表「武統」「斬首」，甚至點名要將總統賴清德的「狗頭斬下來」，言論激烈。新北地檢署今（9日）偵查終結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。

起訴書指出，陳之漢於2025年10月5日晚間9時許，在自己的YouTube頻道「館長惡名昭彰」開直播，標題為「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12 年」。直播期間，他多次談及「武統不用選了」「精準打擊」「斬首」等內容，並明確說出「把賴清德的狗頭斬下來」「兄弟 I 等 you 啊」「我日也思夜也思啊」等語。

廣告 廣告

檢方認為，陳之漢刻意將近日新聞中提及的「中共對台斬首行動演練」等軍事術語，惡意延伸為具體指向總統生命安全的威脅行為，已明顯逾越一般社會對政治評論或言論自由的合理範圍，難認仍受言論自由保障。直播擴散後，多名觀眾報警，警方隨即展開偵辦。

檢方強調，國家元首雖有國安特勤保護，但任何人均享有免於恐懼的自由，若有人公開揚言將他人「斬首」，足以使一般人對自身生命安全產生不安感受。加上陳之漢身為知名網紅，具高度影響力，其言論具相當渲染力，足以對社會大眾造成恐懼，因此依法提起公訴。

更多鏡週刊報導

館長懶理黑料突PO「肉纏黃國昌片」！ 哀嚎：弄到下巴快脫臼

館長上海合體汪小菲 一旁驚見台灣歌手：來蹭飯的

館長被爆「逼小弟睡館嫂」！ 陳沂「自嘲先知」稱太獵奇：最可信的只有3公分