快訊／首次公布數據！伊朗官方：示威死亡人數2000人

路透快訊報導，一名伊朗官員13日表示，在伊朗爆發全國性大規模抗議中，約有2000人喪生，其中包括安全人員。這是德黑蘭當局首次承認在這為期兩周、遍及全國的動盪中，官方鎮壓行動造成如此誇張的死亡人數。

一名伊朗官員13日表示，在伊朗爆發全國性大規模抗議中，約有2000人喪生，其中包括安全人員。（圖／翻攝自X平台 @Khamenei.ir）

該名不具名、向路透社發言的伊朗官員稱，造成如此多人死亡的幕後黑手是「恐怖分子」；該官員並未詳細說明死者的身分與佔比。

這波示威動亂起因為民眾不滿國內經濟困境，是三年來伊朗當局面臨的最嚴峻內部挑戰。這起示威也發生在以色列與美國去年對伊朗發動空襲後、國際壓力持續升高的背景下。

自1979年伊斯蘭革命以來，執政的伊朗教士當局，對示威活動採取雙軌策略：一方面承認針對經濟問題的抗議具有正當性，另一方面則實施嚴厲的安全鎮壓。他們指控美國與以色列煽動動亂，並稱有匿名「恐怖分子」劫持了抗議行動。

屍橫遍野！伊朗武力鎮壓，造成大量平民死亡。（圖／翻攝X)

先前，已有人權組織已確認有數百人遭殺害，並表示有數千人被逮捕。

因這幾日伊朗當局嚴格限制通訊與網路，阻礙了相關資訊的流通。

伊朗全國性抗議越演越烈，民眾不畏政府血腥鎮壓，每夜都有大量人群湧上街頭。（圖／翻攝自X平台 @Inevitablewest）

過去一週流傳的多段夜間示威者與安全部隊衝突影片顯示，現場出現激烈暴力對抗，包括槍聲，以及汽車與建築物被焚毀的情況。先前報導也指出，死者多到太平間無處放，且多數罹難者是20至25歲年輕人，多為頭胸中彈；而傷者同樣塞爆醫院，不少人也是頭部眼部中彈，顯示安全部隊殺紅眼。

