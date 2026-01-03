快訊／首波突襲告捷！川普：「第二波」大規模軍事行動暫無必要

國際中心／程正邦報導

首波突襲告捷！川普：「第二波」大規模軍事行動暫無必要。(圖/翻攝白宮官網)

隨著委內瑞拉局勢因馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍擒獲而發生結構性轉變，美國總統川普今日在海湖莊園（Mar-a-Lago）的記者會上透露，美方原本已擬定極具殺傷力的「第二波」大規模軍事打擊計畫，但因首波斬首行動取得「超乎預期」的成功，後續的攻勢目前看來已無實施的迫切性。

精準突擊改變棋局：原本已準備再度出手

川普在記者會中首度對外揭露，五角大廈在行動初期已針對委內瑞拉境內目標，規劃了兩階段的軍事壓制。他直言，原本內部評估第二階段的全面攻勢是「必要選項」，旨在徹底瓦解委國殘餘的軍事抵抗力量。

「如果將周六凌晨的任務視為首波攻勢，其成果可以說是相當驚人且成功，」川普表示，「這也意味著，原本準備好的第二波攻擊，現在可能已經不必了。」這番話顯示，美軍在首波精準突襲中，不僅生擒了馬杜洛夫婦，也極大程度地癱瘓了委國軍方的反擊意願。

美國總統川普公布委內瑞拉總統馬杜洛遭逮捕後的照片。（圖／翻攝自川普Truth Social帳號）

強力威懾不撤除：隨時具備再度打擊能力

儘管川普釋出了可能取消後續空襲的訊號，但他仍展現了強硬的「實力外交」立場。川普強調，雖然第二波計畫可能暫緩，但相關軍事資源與部署並未撤除，「美方隨時具備再度出手的能力，只要局勢有變，我們能立刻展開後續行動。」

他再次稱讚執行突襲的精銳部隊，於深夜在毫無預警的情況下深入目標住所，迅速將馬杜洛與妻子帶離現場，展現了「外科手術式」打擊的巔峰。

權力真空與軍事緩衝

川普指出，原先針對委內瑞拉後續的大規模軍事部署已進入精確規劃階段，但隨著馬杜洛被押上「硫磺島號」，這些摧毀性的計畫「可能不必付諸執行」。這被外界解讀為美方正給予委國剩餘軍方勢力一個「觀察期」，若他們願意配合行政接管，則可免於更慘烈的戰火。

