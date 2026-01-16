快訊／首爾公車剷上人行道直衝大樓 13人受傷、2人傷勢危急

南韓首爾發生公車衝撞人行道事件，造成4人受傷。翻攝X平台



南韓首爾今日（1/16）發生一起重大車禍事故。一輛公車失控開上行人道，直衝一旁大樓，造成至少13人受傷，其中兩人傷勢嚴重

韓聯社報導，一輛載滿乘客的704路公車於當地時間今日下午1時半左右行駛經過西大門站十字路口時，突然開上人行道。從YTN畫面可見，一輛藍色的公車停在轉彎處的人行道，車頭直接撞上一旁的商業大樓。

據報導，這起事件造成包括司機在內至少13人受傷，其中兩人傷勢危急。

警方表示，初步未發現公司司機有酒駕狀況，接下來將對其進行毒品檢測。

