快訊／香港大埔世紀惡火！習近平發聲了

▲香港大埔世紀惡火造成至少13人身亡，傷亡持續竄升，中國國家主席習近平稍早發表回應。（圖／翻攝自新華社）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡，火災發生過了7小時，中國國家主席習近平終於發聲回應。

根據中國官媒央視新聞報導，習近平向香港新界大埔區住宅樓重大火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

這場大火至晚間持續延燒，港媒香港01指出，目前至少13死15傷。已調派7部雲梯車在外圍向起火7棟大樓發出噴射水柱，沒被波及的一棟已有消防員進入內部，向旁邊的大廈噴水灌救。

