快訊／香港大火失控蔓延 已釀12死16傷

香港大埔宏福苑火警。（圖／翻攝自Threads）





香港大埔宏福苑火警，火勢一發不可收拾，已經從下午三級或警，最新港府公布，火警升級到五級。目前最新死傷數字已來到12死16傷，包含1名消防員殉職。

濃煙烈焰不斷往上狂竄，整棟大樓陷入火海，火勢不斷延燒，從底部燒到頂部，一發不可收拾。

這裡是香港大埔宏福苑，26號下午2點外牆鷹架突然起火，火勢迅速蔓延到其他棟，從外燒到內，短短半小時火警就從三級升到四級，現場更持續傳出爆炸聲響。

截至下午5點這場火警已經造成4死，一名消防員更因此殉職，多名傷者躺在擔架上戴上氧氣罩送醫急救，全身燒傷失去意識，而目前還有多人受困，即便到了晚間，火勢依然無法撲滅。

大火連燒好幾棟，現場火光熊熊，大量濃煙席捲半空，宏福苑總共八棟大樓，至少5棟都受到大火波及，當地居民全被嚇壞要趕緊撤離，至於詳細起火原因還要調查。

