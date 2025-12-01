快訊／香港大火死亡升至151人 遺體成灰難以辨認

香港警方公布宏福苑起火社區內部畫面。路透社



香港警方週一（1日）下午表示，大埔宏福苑大火的現場經過進一步搜查後，已經又再發現遺體，死亡人數增至151人。

港警表示，截至週一下午4時，已有151人證實死亡，不排除數字會上升。其中，已辨認遺體104具，39具遺體尚待辨認。仍有30多人失聯。

這個數字比前次發表的146人又增加5人。港警指出現場搜尋的困難程度。火場遭高溫長時間燃燒，幾乎成灰，許多遺體不全，甚至可能第一時間無法察覺。

