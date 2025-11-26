快訊／香港婦人高雄吃飯突病倒…4天後不治身亡！相驗結果出爐

記者簡榮良／高雄報導

滯留台灣天數勢必延長！高雄夢時代23日晚間19時許，一名來自香港的70歲婦人前往夢時代buffet用餐用餐，突然倒地，失去生命跡象，送醫後一度救回來；未料，搶救4天後，於今（26）日凌晨4時許宣告不治，兒子及兒子女友悲痛萬分。檢方初步相驗結果「無法確認是否食物阻塞致死」，將擇期解剖復驗。

婦人兒子與兒子女友現身殯儀館相驗。（圖／民眾提供）

婦人與兒子及兒子女友一行3人來台觀光，23日晚間前往夢時代某家buffet餐廳用餐，婦人疑似從廁所回來後就不對勁，事發前沒在吃東西，僅坐著講話，下秒倒地失去生命跡象，還好巧遇下班護理師上前進行CPR並緊急送醫，一度以為是異物噎到，但未發現呼吸道或口腔有異物，事件陷入謎團。

豈料，搶救4天後，婦人於今日清晨將近4時許，宣告不治身亡，依規定報檢察官相驗，釐清確切死因；下午14時許，檢方初步相驗，結果「無法確認是否食物阻塞致死」，需要擇期解剖復驗；換句話說，滯留台灣天數勢必延長，旅遊行程被打亂，該如何善後母親後事也成一大難題。

旅遊計劃打亂，還得傷腦筋該如何處理母親後事。（圖／民眾提供）

對此，23日業者回應，目前正全力了解相關狀況。現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。待狀況釐清後，再進一步向各界說明。

