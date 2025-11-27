快訊／香港廉政公署出手成立專案小組 調查工程是否涉貪污

香港大火。（圖／東森新聞）





香港大浦宏福苑昨日發生嚴重五級火警，死亡人數上升至55人，仍有279人失蹤，香港警方也拘捕維修工程公司負責人一共3人，如今廉政公署也出手成立專案小組，調查工程是否涉及貪汙。

大火已經延燒一天，宏福苑共8棟大樓中，其中4座已經將火勢撲滅，3做火勢已經控制住，還有1棟沒有被火勢波及，廉政公署今（27）日下午發布新聞稿指出，由於事件涉及重大公眾利益，廉署今日成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

廉政公署也強調，除了向大埔宏福苑火災遇難者致以深切哀悼，也向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。

今日香港消防處召開記者會指出，事發至今已經出動304架次消防及救援車輛，收到341個求助個案，成功處理279宗個案，今天早上在安泰閣31樓救出一名男性長者，戴上呼吸器後進一步送醫治療，此外也發現棚架（鷹架）有倒塌偉顯，火場溫度極高，後續要執行破門恐有難度。

