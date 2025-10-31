快訊／「香蕉你個芭樂」港星馮淬帆猝逝 享壽81歲

馮淬帆過世享壽81歲。（圖／報系資料照）

曾主演《福星高照》與《最佳損友》等多部經典港劇的資深香港男星馮淬帆，10月31日驚傳辭世，享壽81歲。噩耗傳出後，演藝圈與廣大影迷無不感到震驚與不捨。

新北市議員蔡淑君今凌晨稍早在個人臉書證實這項消息。她透露在10月31日深夜得知消息，心情難以平復。她在貼文中回憶馮淬帆過去總是「說話有戲、笑裡有故事」，不僅在螢光幕前魅力十足，私底下更是親切可愛，並在文末寫下「一路好走」、「人生不必太計較」，為這位資深藝人送上最後的祝福。

馮淬帆出生於香港，演藝生涯橫跨數十年，曾參與多部知名喜劇與電影，為80年代港片黃金時期的重要人物之一，他在港片中的一句經典台詞「香蕉你個芭樂」也是無數4、5、6年級生的共同記憶，如今已成絕響。他於1986年取得中華民國身分，並在台灣林口定居長達39年，與台灣演藝圈亦有深厚淵源。

據了解，馮淬帆今年5月因身體不適住院，當時曾因肺炎引發氣喘，住院期間長達兩個多月。出院後，他透過社群平台分享近況，坦言年紀漸長，健康狀況需仰賴製氧機協助維持，當時還向粉絲報平安並祝賀「中秋節快樂」。

上個月28日港星許紹雄過世，馮淬帆還發文弔念老友，「不捨是他真的走在我前面，泛著淡淡的傷感！人生就是如此，情誼半百但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了。唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘。」並喊話許紹雄「賢弟那邊等，愚兄隨後來！」沒想到才過3天就傳出離世消息，令粉絲心痛不已。

馮淬帆才發文悼念許紹雄，如今傳出過世消息。（圖／翻攝臉書／馮淬帆）

