快訊／「香蕉你個芭樂」港星馮淬帆猝逝 享壽81歲
曾主演《福星高照》與《最佳損友》等多部經典港劇的資深香港男星馮淬帆，10月31日驚傳辭世，享壽81歲。噩耗傳出後，演藝圈與廣大影迷無不感到震驚與不捨。
新北市議員蔡淑君今凌晨稍早在個人臉書證實這項消息。她透露在10月31日深夜得知消息，心情難以平復。她在貼文中回憶馮淬帆過去總是「說話有戲、笑裡有故事」，不僅在螢光幕前魅力十足，私底下更是親切可愛，並在文末寫下「一路好走」、「人生不必太計較」，為這位資深藝人送上最後的祝福。
馮淬帆出生於香港，演藝生涯橫跨數十年，曾參與多部知名喜劇與電影，為80年代港片黃金時期的重要人物之一，他在港片中的一句經典台詞「香蕉你個芭樂」也是無數4、5、6年級生的共同記憶，如今已成絕響。他於1986年取得中華民國身分，並在台灣林口定居長達39年，與台灣演藝圈亦有深厚淵源。
據了解，馮淬帆今年5月因身體不適住院，當時曾因肺炎引發氣喘，住院期間長達兩個多月。出院後，他透過社群平台分享近況，坦言年紀漸長，健康狀況需仰賴製氧機協助維持，當時還向粉絲報平安並祝賀「中秋節快樂」。
上個月28日港星許紹雄過世，馮淬帆還發文弔念老友，「不捨是他真的走在我前面，泛著淡淡的傷感！人生就是如此，情誼半百但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了。唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘。」並喊話許紹雄「賢弟那邊等，愚兄隨後來！」沒想到才過3天就傳出離世消息，令粉絲心痛不已。
看更多 CTWANT 文章
粿粿婚內出軌王子遭「全網性羞辱」 她逆風喊話：能不能就事論事？
謝侑芯海外猝逝謠傳「嗑藥當伴遊」 經紀人發聲回擊：家屬已請法律顧問
黃偉晉曝雙喜臨門！ 跨年、新專輯都有譜
其他人也在看
海洛羽賽／麟榤配晉級4強將上演內戰 我國男雙冠軍賽門票保底
BWF超級500系列的海洛羽球公開賽，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，在終止連12站無緣8強的魔咒後，今天乘勝追擊在8強賽面對丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Ande...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！
論壇中心/綜合報導台中爆非洲豬瘟破口，市府疫調說法一變再變，甚至爆出台中市民政局下令各公所宣傳「市府努力疫調防非洲豬瘟」、宣傳「購物節」，遭外界質疑出動「洗腦大隊」。民進黨台中市議員黃守達揭露，有接獲社區陳情，指現在配合的清潔公司送廚餘到廚餘坑都要排隊，耗時十小時以上，又要給司機加班費，一趟1500元，一個月就需增加6000元民視 ・ 36 分鐘前
「香蕉你個芭樂」走了！馮淬帆辭世享壽81歲 與許紹雄相隔3天「天上續兄弟情」
曾在1980年代活躍於香港影壇、主演《最佳損友》《福星高照》等系列喜劇電影的資深演員馮淬帆，今（11月1日）驚傳辭世，享壽81歲。他的死訊由新北市議員蔡淑君在社群平台發文證實，表示是在昨晚（10月31日深夜）聽聞馮淬帆噩耗。而馮淬帆31日當天還有發文讚揚「10月31日是民族救星民國英雄 先總統蔣公誕辰紀念日。」消息傳出後，許多人難掩震驚與不捨。鏡報 ・ 1 小時前
藍委推觀光稱「兵待久了恐變同性戀」！于北辰：歧視！污辱國軍！
論壇中心/綜合報導國民黨立委陳雪生今(30)日在立院交通委員會質詢時表示，希望觀光署行文國防部，開放馬祖高登島觀光議題，更語出驚人的說，高登島上20多個官兵也相當寂寞，「日子一久了，同性戀都有可能耶」。桃園市議員于北辰開轟，此言論「不只污辱國軍，也歧視性向」，國軍到前線去不是享樂，當然會寂寞但「不會抱怨國家」。民視 ・ 30 分鐘前
川普秀「神秘小卡」！習近平笑瞇眼掀熱議
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump），30日在韓國釜山舉行全球矚目的川習會，美國白宮31日於官網公布多張相關照片，尤其是系列照片中可以看到川普伸出手朝習...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
主計處: 第3季經濟成長率衝至7.64%
(記者謝錦慧台北報導)主計總處今天公布今年第3季經濟成長概估統計為7.64%，較8月預測數2.91%，大增4.73個百分點，受惠於AI需求帶動出口暢旺，國外淨需求對國內經濟成長貢獻高達7.21個百分點...自立晚報 ・ 37 分鐘前
美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算
（中央社記者陳韻聿倫敦31日專電）北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。中央社 ・ 3 小時前
尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記結生子女 真相驚人
高雄一名男子在嚴重車禍後呈現半植物人狀態，生活無法自理，完全失去行動及生育能力，其妻卻在丈夫昏迷期間陸續生下3名子女，依法被登記為婚生子。男子的親姊也是監護人發現，認為事情根本不合常理，向法院提起否認婚生子女訴訟。法院查明後最終判決撤銷3名子女的婚生子女推定。太報 ・ 44 分鐘前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 1 天前
綠2大咖挺林岱樺！他驚呼：「這人」被放棄
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，引起高度關注；對此，國民黨議員詹江村表示，總統賴清德愛將、綠...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
59歲「最帥展昭」甄志強離世 妻悲痛發訃聞證實
前亞視小生甄志強於10月21日在上海離世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈，其妻子方心媛發布訃聞證實噩耗，並透露先生離世時全家人都陪在身邊，喪事將從簡處理。中天新聞網 ・ 17 小時前
北市雙帥對決？吳怡農遞交市長參選意願表
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會目前著手非執政直轄市長、縣市長徵召提名作業，並訂定參選意願表達期限，至今（31）日下午5時為止。對此，有意爭取台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，下午赴黨中央...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 20 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前