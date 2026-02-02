快訊／馬偕醫院爆員工「躺高樓女兒牆」 院方證實：已輔導3年

記者蔣季容／台北報導

一名馬偕醫院職員今（2）日躺在馬偕醫院高樓女兒牆，北市消防局獲報後已派人車趕往現場。對此馬偕醫院回應，該院員工經院內人員善意勸導後已安全救出，院方對該員持續性輔導與關心的立場一直未變，將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

馬偕醫院表示，該院某員工於2月2日上午因情緒問題揚言跳樓，經院內人員善意勸導後已安全救出。該名員工3年前之霸凌與性平等相關案件均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人員對該員之輔導、關懷及訪視時間業已長達3年餘，最近一期的會談日期為上週一（1月26日），當時情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。

廣告 廣告

馬偕醫院指出，今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療，基於該員之健康情況，因涉及病人隱私保護，院方不予進行發言。馬偕強調，院方對該員持續性輔導與關心的立場一直未變，將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

加熱菸新制2/1上路！入境攜帶200支免稅 搞錯1事最重罰500萬

菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍

全台濕冷！今入夜急凍探11度 下波「更強冷氣團」這天殺到

孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人

