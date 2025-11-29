快訊／馬太鞍溪便道今中午解封通行 但有2條件

馬太鞍溪橋臨時便道今恢復通行。（圖／東森新聞）





受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮本月11日出現豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖潰決，溪水暴漲沖毀馬太鞍溪橋臨時便道，造成台9線交通中斷。經公路局東區養護工程分局連日搶修，便道於今（29）日中午12時正式恢復通行。

豪雨期間，洪流也灌入花蓮縣萬榮鄉明利村，多處傳出災情，台9線一度成為河道，公路單位提前緊急封閉道路。馬太鞍溪便道封閉超過2周，往返花蓮與台東的車輛須改道193縣道，因道路狹窄且路程拉長，單趟至少增加20分鐘以上。

東工分局指出，自15日北側水位稍退即進場搶修，但期間多次遭遇暴漲洪水沖毀已完成的改道水路，施工團隊克服河床淤高與湍急水流，於南、北向便道各增設1座長24公尺的小跨度鋼便橋，以加大通洪斷面。

臨時便道採過水道路設計，除銜接堤頂段外，也儘量貼近現地河床高程布設，並依既有水路設置3道涵管水道，配合上下游河床降挖以增加水道深度，降低阻水風險。

東工分局說明，此便道為臨時性過水道路，未列入耐洪設計，遇較高水位時，將配合上游水位計自動監測啟動預警性封路。此次災害造成南下便道路基約340公尺遭沖毀、土砂溢淹高約2.5公尺，北上便道約150公尺遭沖毀、土砂溢淹高約1公尺，三道涵管未受損，因水道偏移已增設24公尺小跨度鋼便橋因應，並利用現地河床土砂整理構築臨時便道，縮短搶修時間。

工程單位表示，目前路基與路面修復、涵管補強、清理、標線與安全設施等作業皆已進入最後整備階段，今中午12時完成搶修開放通車，但仍禁止全聯結車通行，限速30公里，請用路人減速慢行並配合現場人員指揮。

