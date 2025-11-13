快訊／馬太鞍溪再形成堰塞湖 維持紅色警戒

▲受到鳳凰颱風影響，花蓮馬太鞍溪便橋遭淹沒。（圖／翻攝自記者爆料網）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風登陸前為東部地區帶來驚人降雨，花蓮馬太鞍溪今（13）日清晨土石崩落，再形成新的堰塞湖，林保署今早8時緊急發出紅色警戒持續的通報單。

林保署花蓮分署今指出，清晨無人機空拍發現溢流口處前300米，新增一處堰塞湖，應係今天凌晨2:53右岸土石崩塌阻塞流路後所形成堰塞湖，目前正估算可能之蓄水量與溢流時間。

同時，馬太鞍溪的河床施工重機具也緊急撤離，官方並呼籲下游萬榮、鳳林、光復警戒範圍之民眾配合撤離，目前相關單位正積極估算堰塞湖水量及溢流時間，以掌握最新情勢。

