快訊／馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒！ 花蓮光復停班課「3地強制撤離」

花蓮縣政府今（10日）7時55分在臉書發布最新快訊，因農業部林業及自然保育署花蓮分署今晨7時發出馬太鞍溪堰塞湖第25報緊急通報，目前警戒值已達「紅色」危急程度，縣府已立即宣布光復鄉停止上班上課，請鄉親盡速避開警戒區域。

此外，花蓮縣府也通知通知光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所啟動強制疏散與撤離收容等避難作業，呼籲民眾務必配合，並持續關注官方發布最新警界與安全訊息。

對於花蓮縣府8時宣布光復鄉停班停課，有光復鄉民不禁傷腦筋，在臉書上留言「縣府動作實在有夠慢」，昨晚10點村長就已宣布「全村早上7點撤村」，一堆老人早上7點就去等車，也沒等到車，「結果現在鄉公所才公佈13:00集合撤離？整村從昨晚都在那裡瞎忙瞎問，有的老人家都不敢睡，撐到早上6時就去排隊。我不知道這種指揮到底出了什麼問題？各方面的公佈：包含橋樑管制、封路，也都沒有在哪個平台上看到...政府你們到底發生什麼事？可以處理撤離再超前佈署、再更有邏輯一點好嗎。」

另有網友指出，林保署9日晚上8點半已發通報單，預告10日早上7點會改紅色警戒，「你們真的很強欸7點55分才宣布停班停課。」

