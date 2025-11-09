快訊／馬太鞍溪堰塞湖達紅色警戒！ 光復、鳳林、萬榮啟動強制撤離
鳳凰颱風逼近，農業部林業及自然保育署花蓮分署10日一早緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達紅色警戒。對此，花蓮縣政府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動強制疏散撤離收容等避難作業，初步將針對警戒區內5500人進行強制撤離，其中1420人須進入收容所內避難。
花蓮縣府提醒，馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域週邊民眾做好配合相關撤離作業，並持續關注官方發布的最新警戒與安全資訊。
看更多 CTWANT 文章
被指「婆婆離世隔天去慶生」！ 曾馨瑩還原時間線：心情非常沉重
娛樂報報／黑男私下同樣黑漆漆 甩肉成功繼續減肥
雞蛋驗出超標農藥！15萬顆已流向全台9縣市 2大連鎖賣場回應了
其他人也在看
芬普尼蛋流入高雄！大全聯緊急下架 助消費者退貨
芬普尼蛋流入高雄！大全聯緊急下架 助消費者退貨EBC東森新聞 ・ 13 小時前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
快新聞／史上首次！副總統蕭美琴抵達比利時 登上歐洲議會發表專題演說
即時中心／顏一軒報導最新消息！經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。民視 ・ 1 天前
馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒！專家模擬最大洪峰流量
[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖危機尚未解除！隨著鳳凰颱風進逼，林業及自然保育署花蓮分署持續監測堰塞湖水面，針對未來颱風影響進行模擬預估。今(9)日針對部分地區發布黃色警戒緊急通知，並同步啟動防災簡訊通知，提醒下游民眾提高警覺、配合政府撤離疏散。 今日監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.5公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為148.9萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.5公尺，蓄水量降至溢流前的1.6%。林業保育署花蓮分署指出，堰塞湖潰決後形成的天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩(6度)，暫無潰決跡象；溢流口左岸尚有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，9/25至今僅出現局部崩塌，未見大規模邊坡滑動跡象。 依據「馬太鞍溪堰塞湖溢流警戒發布、避難、解除機制表」及中央氣象署今日5:30發布的定量降水預報，未來24小時及48小時預估累積降雨量分別為4.7mm與281.9mm，已達黃色警戒發布標準(未來48小時預估累積降雨量200mm)。 花蓮分署已於今日上午9時發布黃色警戒緊急通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位及早進行預防性新頭殼 ・ 12 小時前
鳳凰颱風暴風圈本島侵襲率破7成！台南、澎湖高達91％ 最快明海警
（記者周德瑄／綜合報導）中度颱風「鳳凰」（國際命名 FUNG-WONG，編號第26號）正逐步逼近台灣，中央氣象 […]引新聞 ・ 17 小時前
台灣副總統首次！蕭美琴IPAC年度峰會發表演說 外交部致謝
比利時首都布魯塞爾於7日舉辦對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，賴清德總統指派副總統蕭美琴前往，並在歐洲會議殿堂發表演說。今（9）日外交部發文，特別感謝IPAC對台灣的持續關注與堅定支持。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
童接種流感疫苗遭誤打A肝疫苗 疾管署要求啟動院內調查
金門醫院一名一歲幼童在接種流感疫苗遭誤打A肝疫苗，預計10日舉行總檢討會，11日提交事件報告與改進方案至地方衛生單位；疾管署今天（9日）要求各醫療院所強化疫苗管理，建立防呆機制，務必遵守「三讀五對」原則，防止疫苗接種異常事件發生。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
1歲嬰兒遭金門醫院打錯疫苗 院方：將檢討流程
（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門醫院發生原應替嬰兒施打流感疫苗，卻錯打成A肝疫苗事件，金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，目前觀察嬰兒無異狀，將檢討流程避免類似情形再發生。中央社 ・ 1 天前
童接種流感疫苗誤打A肝疫苗 疾管署要求建防呆機制
（中央社記者陳婕翎台北9日電）1名1歲幼童在金門醫院接種流感疫苗遭誤打A肝疫苗，預計10日舉行總檢討會，11日提交事件報告與改進方案至地方衛生單位；疾管署今天要求各醫療院所強化疫苗管理，建立防呆機制。中央社 ・ 17 小時前
屏東縣114年首例本土登革熱 現蹤萬丹鄉萬安村
（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）屏東縣出現今年首例本土登革熱病例，是居住在萬丹鄉萬安村50多歲女性攤商。衛生局提醒，近期曾至元泰街攤販集中場周邊，或居住萬安、萬全及萬生村民眾，主動赴衛生所採檢。中央社 ・ 12 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 14 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 16 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 14 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 16 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 12 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 10 小時前