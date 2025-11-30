快訊／馬太鞍溪橋旁嚴重車禍！駕駛夾困車內 鮮血狂流

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪橋北端發生嚴重車禍。（圖／民眾提供）





花蓮縣光復鄉馬太鞍溪橋北端砂石疏濬道路今（30日）上午10時28分發生一起嚴重車禍，一輛載運砂石的曳引車在下坡時疑似控制不慎，撞上另一輛曳引車，造成其中一名駕駛受困駕駛艙，腿部骨折、現場滿布血跡。

花蓮縣消防局獲報後立即派員到場救援，利用破壞工具破壞車體將傷者脫困，並緊急送往榮總鳳林分院救治。警方已排除酒駕可能，至於曳引車失控原因及詳細肇因仍待後續釐清。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪橋北端發生嚴重車禍。（圖／民眾提供）

駕駛被救出。（圖／民眾提供）

