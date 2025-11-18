快訊／馬太鞍溪突暴漲！機具人員急撤退 便道搶修暫停

記者柯美儀／花蓮報導

今晨馬太鞍溪突然暴漲。（圖／公路局提供）

今（18）日清晨馬太鞍溪河川水位因不明原因突然暴漲，現場施工廠商於第一時間緊急撤離河道並暫時停止作業，以確保人員及機具安全。公路局東區養護工程分局花蓮工務段搶修團隊持續監看水位中，將於水位退至安全範圍後，立即進場進行便道搶修作業。

公路局指出，今日清晨突發性水位暴漲已影響便道搶修進度，為提升後續作業安全及加速完成便道搶修復原，公路局東區養護工程分局將邀集農業部林業及自然保育署花蓮分署與經濟部水利署第九河川分署共同協調研商，以建立更緊密之聯防與即時通報機制，強化水情掌握及提升緊急應變效率。

公路局表示，將持續密切注意水情變化，並於確保施工安全下全力加速搶修便道，以維護用路人安全與地方交通順暢。

根據林保署的最新評估，截至11月12日，馬太鞍溪堰塞湖蓄水量減至約53萬噸，壩體結構無異常，兩側邊坡無崩塌，下游水位正常。然而，此次潰決後仍有約1億1,000萬方的土砂殘留，而上游崩塌區仍存近2億方鬆動土方。雖然目前河道暢通，大規模潰決的可能性下降，但仍不排除未來若遇豪雨或震動，仍有可能再度發生崩落，並形成新的堰塞湖。

花蓮縣府提醒民眾，務必持續關注縣府或各級政府發布之最新警戒資訊，非必要勿隨意進入河床或崩塌敏感區域，強化自身風險認知，熟悉避災流程。警戒發布時，務必配合疏散撤離指引、或落實垂直避難。未來持續與中央保持密切合作，以科學及專業守護鄉親安全。

