快訊／馬如龍兒子家中猝逝享年49歲 一度「恢復心跳」仍急救失敗

資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因神經內分泌腫瘤病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞也因車禍不幸喪命，接連的打擊曾讓家屬陷入悲痛。不料，馬如龍與第二任妻子的四女兒黃詠淇於昨（2日）再度接獲噩耗，其弟弟黃人龍突在一家中猝逝，享年49歲，令家屬悲慟萬分，難以接受。

健檢返家後突傳意外

據《三立新聞網》報導，黃詠淇證實弟弟猝逝的消息。她透露事發當日上午，姊弟倆還一同前往醫院進行政府提供的成人健康檢查，下午4時左右，她親自送弟弟回到住處，當時觀察弟弟身體狀況並無異樣。沒想到，黃人龍的妻子於傍晚6時左右下班返家，上樓後竟發現丈夫倒臥在房間地上，已失去意識。

送醫搶救一度恢復心跳

家屬發現後第一時間緊急將黃人龍送往醫院搶救。據黃詠淇描述，弟弟在急救過程中曾一度恢復心跳，但醫師隨後發現其瞳孔放大，最終仍宣告不治。對於平時身體健康、無重大病史的弟弟突發意外，黃詠淇哽咽表示，現場雖發現弟弟眉峰處有撞到牆角留下的傷口，但醫師判定傷口不大，並非致命傷，目前無法直接開立死亡證明。

家屬哀慟等待相驗結果

面對短短兩小時內的天人永隔，黃詠淇在社交平台上發文哀悼，心碎寫下：「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了。」語氣中滿是對家人的思念與對命運無常的無奈。目前家屬正等待檢察官進行司法相驗，以釐清確切的死因。

