快訊／馬年紀念幣亮相 限量9萬套！工藝細節、價錢曝光 這天開放預訂

財經中心／王文承報導

中央銀行今年推出「丙午馬年生肖紀念套幣」，全套限量發行9萬套，每套售價新臺幣2,450元。（圖／央行提供）

每逢新年，央行都會推出生肖紀念幣，吸引不少收藏迷關注。中央銀行今年推出「丙午馬年生肖紀念套幣」，全套限量發行9萬套，每套售價新臺幣2,450元，即日起同步開放網路預購與臨櫃購買。

限量9萬套馬年紀念幣亮相 價錢曝光

這紀念套幣分為「網路預購」與「臨櫃銷售」兩種管道，其中網路預購配售5萬套，臨櫃銷售配售4萬套。網路預購每人限申購1次，每次最多可申購5套；臨櫃購買則為每人每次限購2套，數量有限，售完為止。

廣告 廣告

「丙午馬年生肖紀念套幣」由銀幣與銅合金幣各一枚組合而成。銀幣面額新臺幣100元，含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」為主題，背面則呈現「臺北101跨年煙火」意象；銅合金幣面額新臺幣10元，正面以幾何元素交織勾勒馬匹形體，背面則為部分上彩的「繡球花」圖樣，整體設計展現多元且精緻的鑄幣工藝之美。

包裝設計同樣講究，套幣採用典雅展示盒，底座與展示架結合為一體，豎立後可雙面展示，提升賞玩與陳列效果；外盒則以珠光斜織紋紙盒盛裝，質感細膩，兼具觀賞性與珍藏價值。

有意收藏的民眾，可至臺灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購。若預購數量超過配額，將採電腦抽籤方式決定，中籤名單預計於1月13日14時公告，並自公告日起至1月19日15時30分止開放中籤者繳款，逾期未繳款者視同放棄。完成繳款者，可自1月29日起1個月內，前往預購時所選定的臺灣銀行分行領取套幣。

更多三立新聞網報導

管理費花在刀口上！專家推社區要有「2大神級公設」 眾人點頭：最實用

把台人當盤子？好市多會費喊漲！眾人炸鍋衝「這國」申辦：有理由出去玩

工作40年一場空！男掉入「1陷阱」秒破產痛哭：兩眼發黑 晚年人生崩盤

政府發錢了！租屋補貼最高5000元 申請人數破突9萬 最快入帳時間曝光

