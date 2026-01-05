快訊／馬杜洛紐約出庭 上銬押解畫面曝光

委內瑞拉總統今天（1/5）於美國紐約市，在美國緝毒局幹員押解下出庭。路透社



委內瑞拉遭到美軍活逮的馬杜洛總統夫婦，週一（5日）在層層戒備下於紐約法院出庭。兩人面臨的控罪，足以讓他們一輩子待在牢裡。馬杜洛遭到上銬移送法院的畫面曝光。

照片顯示，身穿看似為囚服的馬杜洛，腳踏紅色球鞋，在全副武裝的美國緝毒局以及安全人員戒護下現身。

