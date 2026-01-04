快訊／馬杜洛被捕！白宮公布「最新上銬畫面」諷：嫌犯公開押解

國際中心／許智超報導

白宮公開馬杜洛被拘留的最新畫面。（圖／翻攝自X平台 @Rapid Response 47）

美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。白宮今（4）日公開馬杜洛被拘留的最新畫面，更直言「嫌犯被警方押解公開示眾（Perp walked）。」



從白宮X平台官方帳號「Rapid Response 47」發布的影片可見，馬杜洛身穿黑色連帽衣，兩手反鎖戴著手銬，在美國緝毒局（DEA）幹員的護送下，走過鋪有藍色地毯的走廊，過程中，馬杜洛還向一旁的圍觀者說「晚安，新年快樂」。

根據《CNN》報導，紐約市警察局（NYPD）證實，馬杜洛先是搭乘直升機被送往曼哈頓，隨後在執法單位車隊的嚴密護送下，已正式抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）稍早發表聲明指出，馬杜洛夫婦將在紐約南區地方法院面臨司法嚴懲。起訴書中列出的罪名涵蓋了「毒品恐怖主義」、「跨境走私古柯鹼」，以及「非法持有並陰謀利用毀滅性武器對抗美國」。

邦迪強調，這次行動是向全世界宣告，利用國家主權包庇非法犯罪的時代已經終結。馬杜洛預計下週於曼哈頓聯邦法院出庭受審，面臨美國司法的嚴厲懲處，此舉也宣告了委內瑞拉一個長達12年時代的終結。

