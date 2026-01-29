快訊／馬籍女大生命案更二審 惡嫌梁育誌判無期再逃死

犯下馬來西亞女大生遭性侵殺害案的凶嫌梁育誌。（圖／東森新聞）





馬來西亞籍鍾姓女大生5年前遭梁育誌擄殺性侵，橋頭地院一、二審皆認為梁育誌「無教化可能」判處死刑，但最高法院院二度撤銷發回更審，今早最新消息，高雄高分院宣判，改判無期徒刑。

回顧案情，鍾姓女大生遭梁育誌擄走後不幸罹難並被棄置於高雄山區。法醫解剖後發現殘酷細節，鍾女在死後仍遭到性侵。

由於當時正值其生理期第3天，遭約9公分的柱狀體侵入後，大量空氣由子宮內膜脫落處的靜脈血管破口進入血流，最終回流至心臟，導致右心房及右心室充滿大量氣體造成栓塞。

本案歷經多次審理，一、二審及更一審原均判處梁育誌死刑。然而，最高法院二度撤銷死刑判決發回更審，主因是教誨師認為梁嫌仍有「矯正可能性」。

對此，鍾女家屬深感悲痛與無助，質疑台灣法律只保護加害者，每次出庭都是心理虐待，並痛訴：「什麼都為被告想，那我們受害者呢？誰想過我們？」

由於梁育誌羈押期限將屆滿，高雄高分院更二審考量其所犯為最輕本刑10年以上之重罪，且有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

