快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%

本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。

聯準會今（2025）年最後一次FOMC會議即將登場，市場對美國再次降息抱有高期望，據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，降息1碼預期破87％，會議結果預計在台灣時間11日凌晨公布。不過，市場對於明（2026）年聯準會降息看法謹慎，降息時間延後至4、9月，定價也收斂到2碼。

此外，被視為「AI投資情緒溫度計」的甲骨文（Oracle）財報，將在FOMC會議結束當天登場，市場高度關注其雲端業務的增長幅度。較近期的科技股消息還有，市場傳出微軟要聯手博通，共同設計AI晶片，鎖定雲端運算、機器學習等高階應用；值得注意的是，先前微軟合作的對象是半導體公司Marvell。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲151.28點或0.32%、標普500指數上漲12.39點或0.05%、那斯達克綜合指數下跌1.59點或0.01%、費城半導體指數下跌57.36點或0.79%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲2.07美元或1.13%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.99美元或0.36%。另外微軟（MSFT）上漲5.62美元或1.16%、博通（AVGO）上漲12.61美元或3.23%、Marvell（MRVL）下跌7.22美元或7.30%。

