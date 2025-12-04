快訊／驚傳要「大砍元宇宙業務」 美股開盤Meta漲破5％

財經中心／倪譽瑋報導

市場傳出Meta計畫大砍旗下「元宇宙」業務，削減預算高達30％。（示意圖／翻攝自unsplash）

美股有不少重要消息，例如傳出美國總統川普要挺機器人產業、上週初領失業金人數揭曉，個股方面有還有美光科技（Micron Technology）退出消費市場、Meta挖走蘋果人才，更傳出計畫大砍元宇宙預算。今（4）日美股開盤，Meta一度漲超過5％、美光則是走跌。

今日美國勞工部（DOL）公布上週初領失業金人數，經季節調整後為19.1萬人，低於市場預期的22萬，本次也是自2022年9月以來的新低；但「續領失業金」人數為193.9萬人，接近2021年以來高點，雖然初領失業金人數低。另外，近日市場傳出，川普政府將把注意力轉向推動機器人產業，已帶動美國、台灣的機器人概念股。

在個股中較重大的消息，Meta挖走了蘋果資深使用者介面設計主管Alan Dye，他未來將領導全新的工作室；另有外媒揭露，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）計畫大幅削減對「元宇宙」的資源投入，預算可能砍掉30％，但相關細節還在擬定中。另外，記憶體大廠美光科技宣布，旗下的消費品牌Crucial明年將全面退出市場，將火力集中在資料中心。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲151.28點或0.32%、標普500指數上漲12.39點或0.05%、那斯達克綜合指數下跌1.59點或0.01%、費城半導體指數下跌57.36點或0.79%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲0.74美元或0.41%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.95美元或0.33%。另外Meta（META）上漲33.20美元或5.19%、美光（MU）下跌7.36美元或3.14%

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

