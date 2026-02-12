快訊／驚悚瞬間曝！台中女「黃燈煞不住」慘摔遭輾破頭 無心跳急送醫

記者林意筑／台中報導

王女疑似煞車不及追撞上，倒地後又遭輾過頭部。（圖／翻攝畫面）

台中市東區驚傳恐怖車禍！今（12）日下午1時許，56歲王女騎機車行經精武路與進化路口時，疑似煞車不及追撞上前方機車，撞擊力道猛烈，王女連人帶車重摔倒地，未料又遭後方機車輾過頭部，導致頭部鮮血直流失去呼吸心跳，警消人員獲報趕抵立即將其送醫，經院方急救王女已恢復生命跡象，但仍命危搶救中，至於事故發生原因有待進一步釐清。

王女倒地後又遭後方騎士輾過頭部，造成頭部鮮血狂流，失去呼吸心跳。（圖／翻攝畫面）

下午13時10分許，50歲何男騎機車行經精武路與進化路口時，因燈號轉變成「黃燈」而減速停等，沒想到後方的騎士王女疑似煞車不及追撞上，猛力撞擊當場慘摔，王女倒地後又遭騎士49歲胡男輾過頭部，王女頭部大量鮮血狂流，失去呼吸心跳。

台中市消防局獲報出動人車前往救援，立即將其送至中國附醫急救，經院方搶救王女目前已恢復心跳，但狀況仍命危急救中。對此轄區警方表示，肇事原因有待事故分析鑑定，並呼籲駕駛人行經路口時應隨時注意前方車流動態與號誌變化，並保持安全距離，以維護用路人權益。

