快訊／驚悚瞬間！三立採訪車暴衝撞進南京東路彰銀 傳至少6人傷

台北市中山區南京東路二段與一江街口，今（23日）發生一起重大交通事故。約於下午3時10分許，一輛三立新聞台的採訪車因不明原因失控暴衝，直接撞進路口的彰化銀行騎樓與大廳內，現場一片狼藉。

據現場目擊與初步資訊指出，事故發生當下撞擊力道猛烈，畫面相當驚悚，引發不少路人圍觀。警消單位獲報後，立即派遣大批人車趕赴現場救援。

這起事故造成嚴重傷亡，目前傳出6人受傷。傷者皆已送醫急救，至於車輛為何會突然失控暴衝，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

據現場目擊與初步資訊指出，事故發生當下撞擊力道猛烈，畫面相當驚悚。（讀者提供）

