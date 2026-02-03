快訊／驚悚砂石車…撞輾「頭嵌早午餐店」釀2傷！現場慘況曝光

記者簡榮良／嘉義報導

現場持續搜救中！嘉義縣朴子市吳竹子腳一處早午餐店，今（3）日中午被一輛砂石車衝撞，鐵皮屋攤位嚴重擠壓變形，幾乎沒有空間可以站人，砂石車頭也在猛力撞擊下嵌入鐵皮中，駕駛疑似受困，現場一片混亂，至少造成2人受傷，詳細事故有待釐清。

一處早午餐店，今（3）日中午被一輛砂石車衝撞，鐵皮屋攤位嚴重擠壓變形。（圖／翻攝畫面）

據悉，肇事砂石車疑似經過十字路口時，要閃避一台要迴轉的車，方向盤偏移，整台車偏離車道撞上路旁早餐店面，後坐力一甩，又往前撞到停路邊卸貨的小貨車，造成砂石車及貨車駕駛2人受傷送醫。

肇事砂石車疑似要閃迴轉的車才釀禍。（圖／翻攝畫面）

