快訊／驚悚！東勢大排閘門卡死屍 面朝下全身腫脹難辨

記者陳佳鈴／台中報導

水門堵住居民以為是有異物卡住，沒想到是屍體。（示意圖／資料照）

台中市東勢區今（9）日下午傳出一起駭人案件！位於東蘭路與西門巷交界處的一處大型排水溝，有民眾在經過時發現閘門處疑似有大型不明物體卡住水流，原以為是遭人棄置的大型廢棄物或動物屍體，未料走近仔細一看，驚見竟是一具身穿衣物的人類遺體，且面部朝下隨著水流載浮載沈。目擊民眾嚇得魂飛魄散，立刻撥打電話報警求助。

台中市消防局於下午13時許接獲報案，指稱東勢區東蘭路附近大排有浮屍案件。警消獲報後不敢大意，立即派遣轄區東勢分隊出動多輛救災車輛及人員趕赴現場搶救。救難人員抵達現場後，發現該具遺體卡在排水溝的控制閘門處，因水流沖刷而被固定在該點。

廣告 廣告

據現場初步目測，死者上半身穿著米棕色上衣，下半身穿著黑色長褲。然而，令人遺憾的是，由於遺體疑似浸泡水中已有一段時間，外觀呈現明顯腫脹狀態，面部特徵因朝下且浮腫而難以第一時間辨認，性別與年齡尚待進一步確認。

由於屍體卡滯位置位於水門閘口，地形高低落差較大，增加了打撈難度。目前消防人員正架設裝備，準備利用吊掛方式將遺體拉上岸。轄區警方已在現場拉起封鎖線，除了維持秩序外，也同步通知鑑識小組到場採證。

警方表示，目前盡快將遺體移至安全處，並透過死者身上的衣物特徵、可能攜帶的證件或飾品，來比對轄區內的失蹤人口通報紀錄。

更多三立新聞網報導

苗栗「機車扛大圓桌」還闖紅燈！網看傻：還有甚麼台灣人載不了的

最慘苦主！女搭地鐵遭阿伯揮拳毆臉 老闆沒安慰還開除她

卡到陰？台中女童看黑字變綠字、白牆冒彩光「頭暈半年」 醫揪罕病作祟

2男診所外抽「喪屍菸彈」為600元拚輸贏 他竟奪刀跌倒後刺死自己

