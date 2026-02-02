快訊／驚悚！高雄工地打樁機「翻了」就差一步波及路過人車

記者涂永全、洪正達／高雄報導

震動打樁機忽然翻覆在馬路上，嚇壞所有路人。（圖／記者涂永全攝影）

高雄市鼓山區2日下午發生一起驚險意外，一輛正在中華一路台電專線電力工程施工的打樁機不知何故翻覆，消防局獲報後出動人車到場救援，所幸打樁機司機僅擦挫傷，沒有受困，目前事發原因正在釐清中，所幸打樁機翻覆並沒有波及到其他人車，否則後果將難以想像。

目前事故原因還在調查中。（圖／記者涂永全攝影）

鼓山分局指出，警方於2日下午2點25許獲報，指出在中華一路與大順一路口有工地打樁機翻覆案件，疑似有人受困，員警趕抵後，初步了解為台電公司於該處施作工程，黃姓男駕駛（23歲）操作怪手時不慎翻覆，黃男在打樁機翻覆後已自行脫困，身體有輕微擦傷不願就醫。



警方於現場暫時封閉中華一路快車道部分車道，現場保留1線快車道及1線慢車道供車輛通行，並於周邊路口協助交通疏導，施工單位已調派吊車協助排除狀況，儘速恢復道路通行。

警方表示，工地施工期間應注意機具操作安全，落實各項防護措施，避免因操作不慎或環境因素發生意外，同時提醒用路人行經施工路段時，應減速慢行並注意現場狀況，共同維護施工安全與交通順暢。

