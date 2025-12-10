快訊／高國豪3兄弟互毆！大哥參戰「多說1句」加一罪 今9：30宣判

社會中心／羅欣怡報導

新竹攻城獅球星高國豪三兄弟，去年餐廳用餐時互毆。（圖／民眾提供）

新竹攻城獅球星高國豪遭爆「私約」二嫂，兄弟間關係緊繃，去年（2024）12月，三兄弟在宜蘭家族聚餐，席間三人一言不合，從餐廳內打到餐廳外，3人互告傷害；其中，大哥高聖文出言嗆高國豪「我要弄斷你的腿，讓你再也沒辦法打球」，被追加起訴恐嚇維安罪，今（10日）上午9時30分宜蘭地院宣判。

去年6月時，高國豪被爆出私下偷約二哥高國強的妻子劉家菱，消息曝光後引起軒然大波，儘管高國豪數度出面澄清，但仍無法平息風波，雙方數度在社群媒體上爆發隔空口水戰，最終由高國豪與妻子出面說明，發布「4點最終聲明」強調私事不該打擾社會大眾，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

三兄弟互告傷害，其中大哥高聖文被追加起訴恐嚇維安罪，今（10日）上午宣判。（圖／民眾提供）

未料一波未平一波又起，同年12月底，高家三兄弟與數名家族成員前往宜蘭蘇澳某餐廳用餐，過程中因「私約二嫂」一事再度掀起爭執，三兄弟大打出手，大哥高聖文甚至揚言「我要弄斷你的腿，讓你再也無法打球」等語並作勢要毆打高國豪。

事後高國豪因遭捶打造成頭部鈍挫傷、上背及左肘挫傷等多處傷害；二哥高國強則是前胸鈍挫傷、頸部擦傷等，大哥高聖文並未受傷，三人互告傷害，其中高聖文因出言恐嚇，被追加起訴恐嚇維安罪，全案將在今天上午9時30分於宜蘭地院宣判。

