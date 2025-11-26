快訊／高官疑「讓技工當私廚」調查出爐！疾管署：「無霸凌」不予懲處

記者簡浩正／台北報導

疑霸凌技工調查出爐。近日傳出衛福部疾病管制署東區管制中心某簡姓主任，除疑似長期咆哮、貶低下屬外，還公器私用讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉，該主任僅被告誡，引起員工不滿。疾管署今（26）日表示，署長羅一鈞親自拜訪當事人，依當事人表達其並無遭霸凌情形。至於就該主管人員行政管理欠妥部分，經今日下午疾管署召開考績委員會就該事件進行充分討論，表決結果為「不予懲處」。

此事件為疾管署今(2025)年7月2日接獲檢舉人匿名投訴，後即已由政風室受理、啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示其行政管理確有不妥，故當時即由莊署長親自告誡受檢舉主管深自檢討改進、不得再犯，並於7月28日回復檢舉人此案處理情形。惟因本案對於防疫團隊指揮運作、基層同仁士氣仍恐有深遠影響，羅一鈞11月20日重新檢視本案後，已指示就該主管行政管理欠妥之懲處，提報考績委員會並於一週內召開考績委員會審議。同時指示疾管署人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制，瞭解東區管制中心同仁實際感受，維護友善健康職場環境。

疾管署今日下午舉行臨時記者會表示，為釐清本署東區管制中心主管人員於今(114)年7月被投訴讓技工為其料理早、午餐一案，所涉行政管理爭議與是否涉及霸凌情形，疾管署業啟動員工協助方案關懷機制，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。

署長羅一鈞表示，為進一步瞭解該技工是否遭霸凌，他昨日親自拜訪當事人，並獲其同意於記者會中公布相關陳述內容，依當事人表達，其並無遭霸凌情形。至於就該主管人員行政管理欠妥部分，經今日下午疾管署召開考績委員會就該事件進行充分討論，並參酌該技工陳述內容，及考量該事實發生之原因、動機及影響程度後，由全體與會委員進行投票，表決結果為「不予懲處」。

另就職場環境方面，疾管署說明，目前雖未完全收齊東區管制中心同仁之回復問卷，但就已陸續收到部分，確有部分同仁反映行政管理面有業務分配不均、開冷氣條件太嚴等欠妥之處，考量後續尚需就同仁於問卷反映事項妥為調整改善，故已指示曾淑慧副署長自下週一起進駐東區管制中心詳細瞭解實際情況，督導並協助規劃辦理相關需調整和改善的措施。

疾管署指出，依據技工的陳述，本事件尚無霸凌情事，但技工幫主管人員加熱微波食物，甚至切水果、將加熱後的食物擺盤等，雖係其主動為之，難免易招致特權或討好長官的疑慮，為端正風氣，疾管署將通案檢討，除了禁止主管指派同仁從事上述行為以外，也會與技工座談瞭解有無其他超出工作範圍的項目。

羅署長重申疾管署維護友善健康職場環境之立場，期使同仁能安心投入工作、溝通表達意見無礙，後續會加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，除預防事件發生、也會加強宣導相關申訴管道並確保管道之暢通。

