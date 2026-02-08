快訊》高市早苗壓倒性勝選！自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權

日本眾議院選舉8日晚間開票，自民黨總裁高市早苗(中)率領執政陣營大幅領先，成功穩固政權。(資料照片) 圖：翻攝李逸洋臉書

日本眾議院選舉今（8）日晚間開票，日本首相兼自民黨總裁高市早苗傳出捷報。根據日本放送協會 NHK 即時開票統計，截至台灣時間晚間8點10分，自民黨與 日本維新會 合計已拿下248席，正式跨越過半門檻233席，其中自民黨225席、維新會23席，展現壓倒性優勢，高市早苗成功鞏固執政基礎。

此次選舉由高市早苗主導，在短時間內解散國會並迅速敲定投票日期，選戰節奏緊湊，也成為各界關注焦點。根據《NHK》出口民調與情勢分析，自民黨在本次眾議院選舉中，席次可望上看300席，遠高於單獨過半所需的233席，高市早苗預料將持續執政。

《NHK》進一步指出，若自民黨與日本維新會持續維持合作關係，合計席次上看310席，將占眾議院總席次三分之二，握有修憲等關鍵議程的主導權。相較之下，反對陣營「中央改革聯盟」席次恐從選前的172席大幅腰斬，國會版圖出現明顯變化。

