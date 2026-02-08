快訊／高市早苗大勝！法人點名帶旺「這兩類股」

財經中心／師瑞德報導

日本眾院大選結果震撼！首相高市早苗帶領自民黨狂掃316席，創下二戰後單一政黨突破2/3席次的歷史紀錄。法人分析，政權超穩定將加速「高市經濟學」推動，引爆日股新一波復興行情。其中，被列為國家戰略的「半導體」與體質轉型的「五大商社」受惠最深，投資人可透過日股ETF精準卡位這波政治紅利。（AI製圖）

日本第51屆眾議院選舉結果震撼揭曉，現任首相高市早苗打出漂亮一仗，帶領執政的自民黨狂掃316席，較選前的198席大幅成長六成，一舉突破議席總數的三分之二（310席）門檻，創下二戰後首次有單一政黨達成此壯舉的歷史紀錄。法人分析，這場壓倒性的勝利不僅鞏固了高市政權的統治基礎，更被視為日本經濟結構改革加速的強力訊號，預期日股將迎來新一波「復興行情」，其中半導體與五大商社將是受惠最深的兩大族群。

政局超穩定 「高市經濟學」將無阻力推行

中國信託投信指出，此次選舉結果確立了自民黨的絕對強勢主導地位。中信日本半導體（00954）經理人許家瑜分析，執政黨的大勝在短線上可望顯著推升市場的風險偏好；長線來看，首相高市早苗力推的「高市經濟學」與企業結構改革，將因獲得高民意背書，在國會中暢行無阻。

許家瑜表示，只要全球未出現系統性風險，日本市場在強勢政府的帶領下，展望呈現正向。投資人用選票表達了對「日本再次強大」的期待，這股信心將可望轉化為資本市場的實質成長動能。

國家戰略重中之重「半導體產業」

在高市早苗主張的「加強國防、提升日美同盟」大戰略下，哪些板塊最香？許家瑜點名，「半導體」已被明確列為日本國家戰略產業，是重中之重。

她進一步指出，日本政府對半導體的大力支援不僅限於 Rapidus、Sony 與台積電熊本廠等晶圓製造端，更涵蓋了日本最引以為傲的上游設備與化材板塊。受惠於日美關係更加緊密、政府補貼持續挹注，以及 AI 強勁發展趨勢，日本半導體產業的後市爆發力值得期待。

股神加持！五大商社續領風騷

此外，作為日本經濟體質轉型代表的「五大商社」，在股神巴菲特長期加持與日本企業治理改革的推動下，亦將持續受惠於高市政權的經濟復甦政策，成為投資組合中不可或缺的穩健標的。

法人建議 透過ETF掌握日股多頭列車

對於看好這波由「政治紅利」驅動的日股行情的台灣投資人，法人建議不妨利用在台掛牌的日股ETF進行布局。目前國內資產管理業者中，中國信託投信在日股 ETF 領域布局最為積極且完整，旗下三檔日股 ETF 規模市佔率合計超過四成，穩居龍頭地位。

許家瑜建議，隨著高市早苗政權確立，日本將進入政策執行的黃金期，投資人可透過投資日股 ETF，利用一籃子股票的優勢，精準掌握這波日股多頭列車。

不過，許家瑜也提醒，雖然政策面利多頻傳，投資人仍需留意後續擴大財政支出的財源規劃、寬鬆貨幣政策可能導致日圓持續偏弱，以及潛在的地緣政治風險等變數。

