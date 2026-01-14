快訊／高市早苗正式告知解散眾議院意向 下週一將對外公布細節

日本首相高市早苗正式展開政治大動作。（翻攝自首相官邸 IG）

日本首相高市早苗今（14日）正式展開政治大動作。她在首相官邸接連會晤自民黨與日本維新會高層，明確傳達了計畫在下週23日「通常國會」（例行國會）開議之初，便果斷解散眾議院的意向。日本維新會代表吉村洋文隨後向記者團證實此消息，並透露高市首相將於下週一（19日）進一步對外說明解散的具體細節與理由。

日本首相高市早苗近期外交與國政行程馬不停蹄。她昨（13日）先是在家鄉奈良與南韓總統李在明舉行首腦會談，今日上午兩人更一同參訪法隆寺，展現穩健的外交手腕。

根據《共同社》等日媒報導，高市早苗下午返回東京後，在公務空檔與自民黨幹事長鈴木、維新會代表吉村及共同代表藤田展開關鍵會談。吉村洋文指出，高市首相此次解散眾院的核心目的，是為了針對「自民黨與日本維新會的聯合政權協議內容」尋求國民的正式授權，將政權的去留交付民意裁決。

若按照開議即解散的時程推算，投開票日極可能落在下個月（2月）的上旬或中旬。隨著19日詳細說明會的接近，日本朝野各政黨已全面進入備戰狀態，提拔候選人與研擬政見的競爭正迅速白熱化，這場開春後的政壇大戲已正式拉開序幕。

