快訊》高市早苗歷史性大勝！NHK出口民調出爐 自民黨、維新會遙遙領先

日本首相高市早苗在新潟縣上越市為自民黨候選人造勢演講，眾院選舉投票今日揭曉。（資料照） 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

[Newtalk新聞] 日本眾議院於今（8）日當地時間晚間8點（台灣時間晚間7點）投開票，根據最新NHK出口民調顯示，自民黨、維新會遙遙領先。

日本首相高市早苗先前宣布解散國會，她們賭上首相職位，解散國會，企圖讓其所屬的自民黨拿下眾議院多數，讓其施政更為穩固。

而今天投開票情況，十分樂觀，根據最新的出口民調顯示，自民黨、及其執政夥伴維新會，在選票上遙遙領先。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線

日本大選》在野黨陷入苦戰 國民民主黨與參政黨避免對撞高市